Вышел релизный трейлер песочного экшена Atlas Fallen

Игра вышла в свет 10 августа.

Разработчики песочного экшена Atlas Fallen выпустили в социальных сетях релизный трейлер с нарезками геймплея из компьютерной игры. Официальная премьера проекта состоялась днем 10 августа, однако на текущий момент он не отличился лестными отзывами ни со стороны пользователей, ни от критиков. В настоящее время специалисты недовольны плохим сюжетом, неуклюжие сражения, а также, по их мнению, плохую игру актёров озвучки.

Трейлер Flashback 2 перенесёт игроков в Новый Вашингтон.

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment