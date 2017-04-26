Вышел релизный трейлер песочного экшена Atlas Fallen

Разработчики песочного экшена Atlas Fallen выпустили в социальных сетях релизный трейлер с нарезками геймплея из компьютерной игры. Официальная премьера проекта состоялась днем 10 августа, однако на текущий момент он не отличился лестными отзывами ни со стороны пользователей, ни от критиков. В настоящее время специалисты недовольны плохим сюжетом, неуклюжие сражения, а также, по их мнению, плохую игру актёров озвучки.
Трейлер Flashback 2 перенесёт игроков в Новый Вашингтон.
Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment
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