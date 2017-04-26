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Вышел релизный трейлер песочного экшена Atlas Fallen

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Игра вышла в свет 10 августа.

Разработчики песочного экшена Atlas Fallen выпустили в социальных сетях релизный трейлер с нарезками геймплея из компьютерной игры. Официальная премьера проекта состоялась днем 10 августа, однако на текущий момент он не отличился лестными отзывами ни  со стороны пользователей, ни от критиков. В настоящее время специалисты недовольны плохим сюжетом, неуклюжие сражения, а также, по их мнению, плохую игру актёров озвучки. 

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment

Теги: atlas fallen, focus entertainment, компьютерная игра, кшен, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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