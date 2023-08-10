Свежий геймплейный трейлер Flashback 2 перенесёт игроков в мегаполис-антиутопию Новый Вашингтон

Игра выйдет в свет с 16 ноября.

Издательство Microids совместно с разработчиками из своих парижской и лионской студий представило в социальных сетях новый геймплейный трейлер предстоящего научно-фантастического экшен-платформера Flashback 2. События компьютерной игры будут разворачиваться в XXII веке, когда судьба человечества вновь оказывается на краю гибели. Известно, что морфы под руководством генерала Лазаруса поставили перед собой задачу подчинить своей воле все мировые цивилизации. В кадре ролика можно заметить футуристический мегаполис под названием Новый Вашингтон, а также там появляется уже знакомый пользователям по первой части игры агент Галактического бюро расследований Конрад Харт. Персонаж хочет отыскать своего пропавшего друга Иэна.

Разработчики проекта Flashback 2 обещают смесь экшена, головоломки и стелса, яркий мир киберпанка, множество неожиданных поворотов и открытий, появление старых и новых союзников, а также дух оригинальной версии Flashback. Игра поступит в продажу с 16 ноября текущего года. Она будет доступна для персональных компьютеров через стриминговые сервисы Steam, Epic Games Store), а также на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch. Официально поддержка русского языка не заявлена.

Новый трейлер Genshin Impact посвятили иллюзионистке Лини.

Фото и видео: YouTube / Microids