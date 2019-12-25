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Валуев пришел в военкомат по повестке
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Валуев пришел в военкомат по повестке

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По словам Валуева, он приехал в военкомат, чтобы уточнить данные. 

В понедельник, 24 октября, Депутат Государственной думы и экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев посетил военкомат в Петербурге. Об этом пишут РИА "Новости". 

По словам Валуева, он приехал в военкомат, чтобы уточнить данные. 

Ранее Валуев поулчил повестку в конце сентября. Политик отметил, что планирует отправиться в военкомат после завершения пленарных недель в нижней палате парламента. Он добавил, что "звания за время работы в ГД РФ не повышал".

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: валуев, военкомат, данных, повестка, уточнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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