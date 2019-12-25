Валуев пришел в военкомат по повестке

По словам Валуева, он приехал в военкомат, чтобы уточнить данные.

В понедельник, 24 октября, Депутат Государственной думы и экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев посетил военкомат в Петербурге. Об этом пишут РИА "Новости".

По словам Валуева, он приехал в военкомат, чтобы уточнить данные.

Ранее Валуев поулчил повестку в конце сентября. Политик отметил, что планирует отправиться в военкомат после завершения пленарных недель в нижней палате парламента. Он добавил, что "звания за время работы в ГД РФ не повышал".

Фото: Telegram / Раньше Всех. Ну почти