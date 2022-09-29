Российский депутат Государственной думы, спортсмен, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев получил повестку в военкомат. Об этом он рассказал журналистам. Политик отметил, что планирует отправиться в военкомат после завершения пленарных недель в нижней палате парламента.
Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет - пойду. В военкомате буду после пленарных недель.
Николай Валуев, спортсмен и политик
Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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