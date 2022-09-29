Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут 30 сентября. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что глава государства примет участие в торжественной церемонии в Кремле. Мероприятие запланировано на 15 часов дня в Георгиевском зале.
Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Представитель президента РФ уточнил, что обращение будет проходить в отличном от от послания президента Федеральному Собранию формате.
Песков: фейков о частичной мобилизации много, нужно объективно относиться к информации.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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