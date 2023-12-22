Глава СВР объяснил, к каким результатам приводит работа "внутренних маргиналов".

Участники поджогов военкоматов и подобных акций на территории России губят свою судьбу ради того, чтобы западные чиновники отчитывались о проделанной антироссийской работе. Соответствующей информацией поделился в интервью с журналистами "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Таких граждан чиновник назвал "внутренними маргиналами".

К сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались... по-настоящему губят свою жизнь. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Нарышкин рассказал о подготовке украинских ДРГ против АЭС в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости