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Нарышкин рассказал о подготовке украинских ДРГ против АЭС в России

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Глава СВР оценил вклад Лондона в работе ДРГ.

Западные спецслужбы, и прежде всего британская разведка MI6, подготавливают украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на территории российских атомных энергетических станций. Такое заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. 

Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на АЭС РФ.

Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

В 2023 году силовыми структурами сообщалось об обезвреживании в России киевских ДРГ, нацеленных на некоторые объекты АЭС.

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: mi6, великобританич, великобритания, дрг, разведка, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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