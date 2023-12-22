Нарышкин рассказал о подготовке украинских ДРГ против АЭС в России

Глава СВР оценил вклад Лондона в работе ДРГ.

Западные спецслужбы, и прежде всего британская разведка MI6, подготавливают украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на территории российских атомных энергетических станций. Такое заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на АЭС РФ. Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

В 2023 году силовыми структурами сообщалось об обезвреживании в России киевских ДРГ, нацеленных на некоторые объекты АЭС.

Нарышкин заявил о вероятных провокациях Запада из-за поражений на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости