Фестиваль ледоколов в Петербурге: взгляд Piter.TV

Официальное открытие состоялось в 12:30.

В Петербурге прошел седьмой фестиваль ледоколов. Piter.TV побывал на открытии мероприятия. Организаторы праздника – комитет по развитию туризма – старались не только развлечь петербуржцев и гостей города, но и просветить.

Так, на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной можно было посетить ледоколы "Санкт-Петербург" и "Капитан Зарубин". На фестиваль из Калининграда также прибыла генеральный директор музея мирового океана Светлана Сивкова. Она отметила, что провести праздник в сентябре тоже неплохая идея, учитывая, что скоро начнется серьезный сезон для ледоколов.

Идея фестиваля ледоколов родилась здесь, на борту ледокола "Красин". Мне кажется, что "Красин" – главный герой здесь. Надо не забывать, что на этом параде он действительно главный, потому что это начало, по сути дела, ледоколостроения. В этом году "Красин" – особый герой. В этом году 75 лет Великой Победы и ледокол "Красин" – участник Великой Победы, герой Великой Победы. Сегодня мы говорим о том, что ледокольный флот живет. Ледокольный флот необходим нашей державе ответила Сивкова.

После того, как было объявлено начало фестиваля, зрителей ждало необычное шоу: вальс буксиров под классическую музыку. Полчаса три судна исполняли сложные и скоординированные маневры, а также создавали красивые фонтаны из струй воды.

Ранее мы писали, что Петербург готов к открытию ежегодного фестиваля ледоколов.

Видео: Piter.TV