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Петербург готов к открытию ежегодного фестиваля ледоколов
Сегодня, 10:53
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Петербург готов к открытию ежегодного фестиваля ледоколов

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Официальное открытие состоится в 12:00 часов 19 сентября.

Петербург готов к открытию ежегодного фестиваля ледоколов, который стартует в эту субботу. Корреспондент Piter.tv прибыл на место событий, чтобы запечатлеть, что будет происходить на кораблях-участниках фестиваля в эти дни.

На корабле-музее "Красин" со вступительным словом для прессы выступят председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев и генеральный директор ФГБУК "Музей Мирового океана" Светлана Сивкова.

Фестиваль ледоколов ежегодно представляет петербуржцам и гостям города лучшие примеры отечественного флота. В этом году горожане смогут увидеть корабли  "Капитан Зарубин", "Невская застава", "Красин" и многие другие.

Официальное открытие фестиваля состоится в 12:00 часов 19 сентября. Вальс буксиров запланирован на 17:30 часов.

Ранее Piter.tv запечатлел подготовку к фестивалю в акватории Невы.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, фестиваль ледоколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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