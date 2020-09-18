В Петербурге отрепетировали Фестиваль ледоколов

Корабли исполнили “Вальс буксиров”.

В выходные, 19 и 20 сентября, в Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов. За эффектной репетицией мероприятия следили горожане. Видеозапись с парадом кораблей появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор видео отметил, что репетиция состоялась у верфей. Там можно было наблюдать "Вальс буксиров" – суда кружились, запуская в воздух струи воды.

Сам пользователь сначала не понял смысла происходящего – на помощь пришли комментаторы.

Ранее мы рассказали о том, что фестиваль уличного кино продолжается в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / id411476906