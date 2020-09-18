  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:07
54
lizapoluda
Код вставки плеера

В Петербурге отрепетировали Фестиваль ледоколов

0 0

Корабли исполнили “Вальс буксиров”.

В выходные, 19 и 20 сентября, в Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов. За эффектной репетицией мероприятия следили горожане. Видеозапись с парадом кораблей появилась в ВК-сообществе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор видео отметил, что репетиция состоялась у верфей. Там можно было наблюдать "Вальс буксиров" – суда кружились, запуская в воздух струи воды.

Сам пользователь сначала не понял смысла происходящего – на помощь пришли комментаторы.

Ранее мы рассказали о том, что фестиваль уличного кино продолжается в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / id411476906

Теги: нева, санкт-петербург, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии