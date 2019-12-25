Валерия Узлякова назначили заместителем прокурора Петербурга

С 2018 года Узляков возглавляет прокуратуру Московского района.

В понедельник, 4 июля, стало известно, что заместителем прокурора Петербурга Виктора Мельника стал старший советник юстиции Валерий Узляков. Об этом пишет "Фонтанка".

С 2018 года Узляков возглавляет прокуратуру Московского района. Ранее он был исполняющим обязанности прокурора в Кировском районе. До этого был заместителем начальника управления горпрокуратуры (надзор за МВД, МЧС и юстицией).

Напомним, что Виктор Мельник возглавил прокуратуру Петербурга в декабре 2021 года, сменив 65-летнего Сергея Литвиненко.

Ранее члены президиума петербургского ВООПИиК рассказали о борьбе за независимое градозащитное общество.

Фото: rofss.spb.ru