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Валерия Узлякова назначили заместителем прокурора Петербурга
Сегодня, 18:45
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Валерия Узлякова назначили заместителем прокурора Петербурга

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С 2018 года Узляков возглавляет прокуратуру Московского района.

В понедельник, 4 июля, стало известно, что заместителем прокурора Петербурга Виктора Мельника стал старший советник юстиции Валерий Узляков. Об этом пишет "Фонтанка". 

С 2018 года Узляков возглавляет прокуратуру Московского района. Ранее он был исполняющим обязанности прокурора в Кировском районе. До этого был заместителем начальника управления горпрокуратуры (надзор за МВД, МЧС и юстицией). 

Напомним, что Виктор Мельник возглавил прокуратуру Петербурга в декабре 2021 года, сменив 65-летнего Сергея Литвиненко. 

Ранее члены президиума петербургского ВООПИиК рассказали о борьбе за независимое градозащитное общество.

Фото: rofss.spb.ru

Теги: прокуратура, прокурор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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