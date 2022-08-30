Валерий Сюткин заменил Киев в своей песне "Московский бит"

Представитель артиста заявил, что это не политический акт.

Музыкант Валерий Сюткин изменил слова в своей песне "Московский бит". Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Во время недавнего выступления в одном из клубов Москвы Сюткин заменил слово "Киеве" и "Сочи". Видео с исполнением новой версии "Московского бита" появилось в соцсетях.

Представитель артиста Александр Шоболов заявил, что это не политический акт. Он объяснил, что Сюткин часто меняет слова песни по ходу выступления.

Ранее мы сообщали, что Вайкуле выступила на русском языке после случая с флагом Украины.

Видео: Telegram / Политика Страны