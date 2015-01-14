Валерий Савинов выразил благодарность выборжцам за спасение людей

Глава администрации Валерий Савинов поблагодарил Виктора Николаева и Андрея Рудакова за смелость и неравнодушие, благодаря чему были предотвращены несчастные случаи с людьми на воде.

В День спасателя РФ в районной администрации состоялось чествование жителей Выборгского района, которые проявили мужество и отвагу при спасении граждан, попавших в беду.

Глава администрации Валерий Савинов поблагодарил Виктора Николаева и Андрея Рудакова за смелость и неравнодушие, благодаря чему были предотвращены несчастные случаи с людьми на воде. Валерий Савинов вручил им благодарственные письма за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении утопающих.

Виктор Николаев 29 марта, находясь в своем доме, расположенном на берегу залива, услышал крики о помощи и увидел тонущего мужчину. Он незамедлительно сообщил о происшествии на экстренный номер 112. До приезда спасателей с помощью палок и веревки ему удалось вытащить утопающего.

Андрей Рудаков 2 апреля, гуляя с собакой по берегу Сайменского канала, услышал крики о помощи и увидел провалившегося под лед мужчину. Андрей Рудаков, подобравшись по льду как можно ближе к утопающему, бросил поводок собаки и попытался вытянуть мужчину, но сам провалился под лед. Андрею удалось выбраться на берег найти длинный жгут и вытянуть пострадавшего на берег.

27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя Российской Федерации.

Ранее АПК Выборгского района подвел итоги года.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО