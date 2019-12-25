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Валерий Карпин может возглавить "Локомотив"
Сегодня, 9:57
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Валерий Карпин может возглавить "Локомотив"

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По слухам, переговоры с тренером идут уже несколько недель.

По информации портала Tuttomercatoweb, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив" со следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Источник сообщает, что переговоры между клубом и наставником идут уже несколько недель, но на данный момент стороны не достигли соглашения. Позже председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг слухи об интересе к Карпину.

Валерий Карпин тренирует "Ростов" с декабря 2017 года.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Ростов" находится на четвертой позиции с показателем 38 очков.

Ранее была информация, что наставник "Олимпиакоса" Педру Мартинш возглавит "Локомотив".

Фото: VK / @fcrostov

Теги: валерий карпин, российская премьер лига, фк локомотив, фк ростов, юрий семин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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