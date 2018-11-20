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Оркестр Мариинки откроет фестиваль Чайковского в Германии
Сегодня, 10:13
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nastya960

Оркестр Мариинки откроет фестиваль Чайковского в Германии

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Руководит оркестром художественный руководитель Мариинского театра - Валерий Гергиев.

Мариинский театр прибыл с гастролями в Мюнхен. В пятницу, 8 февраля, здесь открывается фестиваль, посвященный Петру Чайковскому. Об этом сообщает "Радио Культура". 

Фестиваль будет идти четыре дня, но открывать его будет именно Мариинский театр. Сегодня выступит симфонический оркестр Мариинки во главе с дирижером Валерием Гергиевым. Программу составят Первая и Четвертая симфонии и Первый фортепианный концерт. 

Также на фестивале выступят Мюнхенский филармонический оркестр и другие музыканты из Мариинского театра. Все они исполнят шесть симфоний и инструментальные концерты Чайковского. Солисты: выступят скрипач Кристоф Барати, виолончелист Готье Капюсон и двое пианистов – Нобуюки Цудзи и Денис Мацуев. 

Фото: Мариинский театр

 

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Теги: валерий гергиев, мариинский театр, оркестр мариинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Культура, Театры,

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