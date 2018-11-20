Оркестр Мариинки откроет фестиваль Чайковского в Германии

Руководит оркестром художественный руководитель Мариинского театра - Валерий Гергиев.

Мариинский театр прибыл с гастролями в Мюнхен. В пятницу, 8 февраля, здесь открывается фестиваль, посвященный Петру Чайковскому. Об этом сообщает "Радио Культура".

Фестиваль будет идти четыре дня, но открывать его будет именно Мариинский театр. Сегодня выступит симфонический оркестр Мариинки во главе с дирижером Валерием Гергиевым. Программу составят Первая и Четвертая симфонии и Первый фортепианный концерт.

Также на фестивале выступят Мюнхенский филармонический оркестр и другие музыканты из Мариинского театра. Все они исполнят шесть симфоний и инструментальные концерты Чайковского. Солисты: выступят скрипач Кристоф Барати, виолончелист Готье Капюсон и двое пианистов – Нобуюки Цудзи и Денис Мацуев.

Фото: Мариинский театр