Валерий Газзаев не хочет, чтобы "Зенит" признали досрочным чемпионом РПЛ

Экс-тренер московского ЦСКА, ныне - депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию о возможной приостановке чемпионата России в связи с эпидемией коронавируса.
"Проводить матчи при пустых трибунах не стоит, но доиграть турнир надо. Сейчас его следует остановить. Возможно, до конца апреля все закончится, если в Китае ситуация с коронавирусом идет на спад. Пусть люди выполняют требования врачей. Как мы можем признать "Зенит" чемпионом РПЛ за восемь туров до конца сезона? Этого нельзя допустить. Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть решено по спортивному принципу" - сказал Газзаев в интервью "Чемпионат.com".
Напомним, в Москве запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек до 10 апреля. В связи с этим были отмены ближайшие матчи 23 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" и "Локомотив" - "Оренбург".
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с идей объявить "Зенит" досрочным чемпионом России.
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
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