Валерий Газзаев не хочет, чтобы "Зенит" признали досрочным чемпионом РПЛ

Экс-тренер московского ЦСКА, ныне - депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал ситуацию о возможной приостановке чемпионата России в связи с эпидемией коронавируса.

"Проводить матчи при пустых трибунах не стоит, но доиграть турнир надо. Сейчас его следует остановить. Возможно, до конца апреля все закончится, если в Китае ситуация с коронавирусом идет на спад. Пусть люди выполняют требования врачей. Как мы можем признать "Зенит" чемпионом РПЛ за восемь туров до конца сезона? Этого нельзя допустить. Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть решено по спортивному принципу" - сказал Газзаев в интервью "Чемпионат.com".