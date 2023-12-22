Валентине Матвиенко вручили почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга"

Кроме того, градоначальник от имени петербуржцев поблагодарил председателя Совета Федерации за масштабные проекты, которые преобразили город на Неве.

Губернатор Петербурга вручил Валентине Матвиенко почетный знак "Честь и слава Санкт-Петербурга". Сегодня, 7 апреля, председателю Совета Федерации исполняется 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что Валентина Матвиенко удостоена награды "за выдающиеся заслуги в экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве, способствующие процветанию, величию и славе Петербурга в России и за рубежом".

Кроме того, градоначальник от имени петербуржцев поблагодарил председателя Совета Федерации за масштабные проекты, которые преобразили город на Неве, вывели его на новый уровень развития, важные социальные инициативы.

Ранее мы рассказывали о том, что Матвиенко призвала бороться с мошенниками, использующими дипфейки.

Фото: сайт Кремля