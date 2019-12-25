Валентине Матвиенко вручили награду "За заслуги перед Ленинградской областью"

Глава Совета Федерации встретилась с губернатором Ленобласти на открытии Невского экологического конгресса.

На стартовавшем 27 мая девятом Невском международном экологическом конгрессе состоялась встреча губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и экс-губернатора Санкт-Петербурга, ныне спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, члена оргкомитета Конгресса.

Председатель верхней палаты российского парламента на встрече с руководителем области отметила качественную и последовательную работу правительства региона с инвесторами. Александр Дрозденко подчеркнул в ответ, что немалая роль в создании инвестиционно привлекательного климата Санкт-Петербурга и области была сыграна и госпожой Матвиенко, в бытность ее губернатором северной столицы. В знак благодарности глава Ленобласти передал спикеру Совета Федерации награду - знак "За заслуги перед Ленинградской областью".

Невский экологический конгресс проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года один раз в два года. В нынешнем году главными темами обозначены зеленая энергетика и сохранение Арктики.

Ранее "Зеленое" финансирование и его инструменты обсудили в Петербурге на площадке ХХ Международного форума "Экология большого города".