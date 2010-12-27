Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

Сейчас его платят только в четырех регионах России.

Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых россиян на все регионы страны.

Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы объяснила спикер

Сейчас налог действует только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.Налог оплачивают только те граждане, которые получают доход не больше 2,4 млн рублей ежегодно. На работу с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, с юрлицами - 6%.

По мнению спикера Совфеда, удачный опыт сказался во всех 4 "пилотных" регионах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко заявила о том, что россиянам не из чего откладывать на пенсию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

