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Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы
Сегодня, 11:50
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lesjasap

Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых на все регионы

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Сейчас его платят только в четырех регионах России.

Валентина Матвиенко предложила распространить налог для самозанятых россиян на все регионы страны. 

Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы

объяснила спикер

Сейчас налог действует только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.Налог оплачивают только те граждане, которые получают доход не больше 2,4 млн рублей ежегодно. На работу с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, с юрлицами - 6%. 

По мнению спикера Совфеда, удачный опыт сказался во всех 4 "пилотных" регионах. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Матвиенко заявила о том, что россиянам не из чего откладывать на пенсию.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: валентина матвиенко, налоги, самозанятое население, совет федерации
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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