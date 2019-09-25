Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда

Альтернативных кандидатур не было.

Валентину Матвиенко в третий раз переизбрали на пост председателя Совета Федерации. Отмечается, что альтернативных кандидатур не было. Об этом пишут РИА Новости.

Регламент требует переизбрания председателя верхней палаты, когда в его регионе проводятся выборы губернатора. После победы Беглова на губернаторских выборах в Петербурге Матвиенко пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совфед. Ее кандидатуру выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов.

В 2003 году Валентина Матвиенко стала губернатором Петербурга. Летом 2011 года ее делегировали в Совет Федерации, а в сентябре этого же года она заняла пост председателя. Валентина Ивановна стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокую должность.

Ранее мы писали, что экс-кандидат в губернаторы Петербурга войдет в состав правительства города.

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