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Бывший начальник аппарата вице-губернатора Мокрецова выпал из 24-этажного дома
Сегодня, 9:21
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Бывший начальник аппарата вице-губернатора Мокрецова выпал из 24-этажного дома

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Тело погибшего обнаружили накануне.

Полиция расследует обстоятельства смерти бывшего начальника аппарата вице-губернатора Михаила Мокрецова Валентина Верещака. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Как нам удалось узнать, около 5 утра 17-го августа сообщение о падении мужчины с крыши дома  №42 по улице Бутлерова поступило по номеру "112". Спустя 7 минут на место прибыли правоохранители. Было установлено, что мужчина упал с неустановленной высоты 24-этажного дома. 

Валентин Верещака проживал один в трехкомнатной квартире соседнего дома №40. Он работал генеральным директором завода "Авангард". 

Отмечается, что момент происшествия могли заснять камеры видеонаблюдения.

Фото: Яндекс. Карты

Теги: валентин верещака, падение из окна, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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