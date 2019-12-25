Бывший начальник аппарата вице-губернатора Мокрецова выпал из 24-этажного дома

Полиция расследует обстоятельства смерти бывшего начальника аппарата вице-губернатора Михаила Мокрецова Валентина Верещака. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Как нам удалось узнать, около 5 утра 17-го августа сообщение о падении мужчины с крыши дома №42 по улице Бутлерова поступило по номеру "112". Спустя 7 минут на место прибыли правоохранители. Было установлено, что мужчина упал с неустановленной высоты 24-этажного дома.
Валентин Верещака проживал один в трехкомнатной квартире соседнего дома №40. Он работал генеральным директором завода "Авангард".
Отмечается, что момент происшествия могли заснять камеры видеонаблюдения.
Фото: Яндекс. Карты
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