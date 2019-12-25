Бывший чиновник Смольного выпал из окна многоэтажного дома

Его нашли ранним утром 17-го августа.

В Калининском районе обнаружили тело бывшего руководителя аппарата вице-губернатора Петербурга Валентина Верещака. Об этом сообщил "Интерфакс Северо-Запад".

По информации информационного агентства, он лежал под окнами дома на улице Бутлерова. Предполагается, мужчина выпал из окна и скончался от полученных травм.

Верещака работал в аппарате вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова до 2018-го года. В 2014-м году прославился тем, что прошел по Невскому проспекту без штанов. После этого его госпитализировала скорая помощь с ожогами и сотрясением мозга.

Фото: Piter.TV