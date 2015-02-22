На Валдайской улице достроили детский сад на 440 мест

Проект реализован силами инвесторов.

В Шушарах закончилось строительство детского сада на 440 мест на Валдайской улице, дом 12, строение 1. Проект был реализован в рамках работы с инвесторами, рассказал портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание включает игровые и спальные помещения, бассейн, два музыкальных зала, кабинеты для допзанятий, физкультурный зал, пищеблок и медицинский блок.

На территории оборудованы прогулочные площадки.

Контроль за ходом строительства осуществляли специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург"