  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Валдайской улице достроили детский сад на 440 мест
Сегодня, 9:40
134
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Валдайской улице достроили детский сад на 440 мест

0 0

Проект реализован силами инвесторов.

В Шушарах закончилось строительство детского сада на 440 мест на Валдайской улице, дом 12, строение 1. Проект был реализован в рамках работы с инвесторами, рассказал портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание включает игровые и спальные помещения, бассейн, два музыкальных зала, кабинеты для допзанятий, физкультурный зал, пищеблок и медицинский блок.

На территории оборудованы прогулочные площадки.

Контроль за ходом строительства осуществляли специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Ранее в Песочном достроили новый детский сад с бассейном и спортзалом.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: валдайская улица, детский сад, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии