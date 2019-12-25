В Песочном достроили новый детский сад с бассейном и спортзалом

Трёхэтажное здание общей площадью более 2,3 тыс. кв. м оснащено современными помещениями.

В посёлке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга завершилось строительство детского сада на 110 мест. Учреждение построено за счёт инвестора – компании "Самолёт", в рамках проекта жилого комплекса "Курортный квартал". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трёхэтажное здание общей площадью более 2,3 тыс. кв. м оснащено современными помещениями: игровые и спальные зоны, буфетные, санузлы, а также музыкальный и физкультурный залы. В детском саду оборудован собственный бассейн с душевыми — редкость для дошкольных учреждений.

Учреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию и в ближайшее время начнёт работу.

В Московском районе Петербурга продолжают строить детский сад на Пулковском шоссе.

Фото: портал "Строительный Петербург"