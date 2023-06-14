В Московском районе Петербурга продолжают строить детский сад на Пулковском шоссе

Ход работ 15 июля проверил директор "Управления строительными проектами" Андрей Алферов.

На юге Петербурга продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест. Новый объект появится в Московском районе рядом с Пулковским шоссе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ход работ 15 июля проверил директор "Управления строительными проектами" Андрей Алферов. Сейчас на площадке завершается фасадное оформление, продолжается внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Также монтируются инженерные сети.

Застройщиком выступает компания "Специализированный застройщик „Московское шоссе"". Ожидается, что садик примет первых воспитанников сразу после завершения всех этапов работ.

В двух новых ЖК в Невском районе заканчивают строительство школ.

Фото: СПб ГБУ "УСП"