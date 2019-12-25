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Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных
Сегодня, 16:35
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matveyvn

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

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В ходе испытаний у подопытных животных выработались антитела в слизистой и крови.

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных. Об этом рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.

Отмечается, что в ходе испытаний у подопытных животных выработались антитела в слизистой и крови.

Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший.

Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

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Фото: pixabay.com

 

Теги: вакцина от коронавируса, животные, подопытные животные
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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