В ходе испытаний у подопытных животных выработались антитела в слизистой и крови.

Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных. Об этом рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.

Отмечается, что в ходе испытаний у подопытных животных выработались антитела в слизистой и крови.

Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший. Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

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