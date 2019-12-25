Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных. Об этом рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.
Отмечается, что в ходе испытаний у подопытных животных выработались антитела в слизистой и крови.
Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший.
Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины
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Фото: pixabay.com
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