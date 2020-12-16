Некоторым желающим нужны консультации с лечащими врачами.

Вакциной "Спутник V" уже привились 12 сенаторов. Всего желание вакцинироваться изъявили 86 сенаторов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По его словам, 12-ти членам Совета Федерации ввели первую фазу российской вакцины. Сейчас они готовятся ко второму этапу. Также привились 17 сотрудников аппарата верхней палаты парламента.

И они уже готовы к проведению второго курса вакцинации. Вячеслав Тимченко, глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности

Он отметил, что 43 из 86 желающих сенаторов могут сделать антикоронавирусную прививку без ограничений, остальным нужны консультации с лечащими врачами. Прививка, по словам Тимченко, противопоказана переболевшим COVID-19, а также принимающим гормональные препараты, страдающим заболеваниями эндокринной системы, злокачественными заболеваниями и людям с тяжёлой формой аллергии.

Ранее президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса.

Видео: YouTube / Совет Федерации