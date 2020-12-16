Вакциной "Спутник V" уже привились 12 сенаторов. Всего желание вакцинироваться изъявили 86 сенаторов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
По его словам, 12-ти членам Совета Федерации ввели первую фазу российской вакцины. Сейчас они готовятся ко второму этапу. Также привились 17 сотрудников аппарата верхней палаты парламента.
И они уже готовы к проведению второго курса вакцинации.
Вячеслав Тимченко, глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности
Он отметил, что 43 из 86 желающих сенаторов могут сделать антикоронавирусную прививку без ограничений, остальным нужны консультации с лечащими врачами. Прививка, по словам Тимченко, противопоказана переболевшим COVID-19, а также принимающим гормональные препараты, страдающим заболеваниями эндокринной системы, злокачественными заболеваниями и людям с тяжёлой формой аллергии.
Ранее президент Бразилии отказался вакцинироваться от коронавируса.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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