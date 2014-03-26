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Вакцинированные от коронавируса петербуржцы смогут поехать в Черногорию
Сегодня, 16:30
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kraratau27

Вакцинированные от коронавируса петербуржцы смогут поехать в Черногорию

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Сертификат вакцинации "Спутник V" или справку о наличии антител нужно получить не менее, чем за семь дней до прибытия в государство.

Теперь отдохнуть в Черногории  смогут петербуржцы, которые сделали прививку от коронавируса. Подтверждение о вакцинации должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за семь дней до прибытия в страну. Об этом сообщил телеканал "78.ru" 21 марта.

Посетить Черногорию смогут и граждане России, имеющие справку о наличии антител. 

В Северной столице за минувшие сутки от COVID-19 умерли 37 пациентов. Город находится на втором месте по числу погибших от коронавируса в России. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России 21 марта.

В субботу врачи подтвердили инфекцию у 881 жителя Петербурга. Одержали победу над болезнью 291 человек. 

Ранее в Piter.tv сообщили, что в России вступили в силу новые правила отпуска для многодетных родителей.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, ковид, коронавирус, отпуск, перелеты, спутник, черногория
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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