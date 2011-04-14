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Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на 9 дней
Сегодня, 21:54
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smirenny

Вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на 9 дней

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В городе осталось около 49 тысяч доз вакцины.

В пятницу, 12 марта, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что в Северной столице заканчиваются запасы вакцины от коронавируса. 

"Спутника V" осталось 49 тысяч доз, что рассчитано примерно на 9 дней. Чиновник отметил, что не во всех пунктах остался первый компонент препарата. Стационары, где остался только второй, ставят, соответственно, только вторую дозу. 

Люди, которые были записаны в эти пункты, имеют возможность записаться в другие учреждения

Дмитрий Лисовец.

Следующая поставка ожидается на следующей неделе, однако точные даты не называют.

Ранее мы писали, что формирование коллективного иммунитета петербуржцев от коронавируса сдвинули на август.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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