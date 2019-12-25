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Вакцинацию против гриппа прошли уже 25,6% жителей Петербурга
Сегодня, 10:39
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IRINA_CHALKINA

Вакцинацию против гриппа прошли уже 25,6% жителей Петербурга

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Благодаря привлечению дополнительного финансирования успешно привились 150 487 петербуржцев.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что в Петербурге против гриппа привились уже 25,6% жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По состоянию на 12 октября, в городе привились от гриппа 1 337 340 петербуржцев. Около 200 тысяч из них дети. Отмечается, что благодаря привлечению дополнительного финансирования успешно привились 150 487 петербуржцев.

Специалисты отмечают, что в городе уже зафиксированы случаи гриппа. Показатели  находятся на неэпидемическом уровне.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 557 человек.  

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, грипп, прививки от гриппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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