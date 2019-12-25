На данный момент Евросоюз разрешил использовать только вакцину от BioNTech и Pfizer.

Массовая вакцинация от COVID-19 всех слоев населения в ФРГ может начаться летом 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минздрава Йенс Шпан. Чиновник рассказал, что с января следующего года страна начнет получать по 700 тысяч доз препарата ежемесячно. Около 10 млн доз вакцины поступит в первом квартале года. Речь идет о разработке компаний BioNTech и Pfizer. Если позже разрешение получит Moderna, то фирма передаст ФРг еще 1,5 доз собственной вакцины.

В этот момент по всей Европе, по всей Германии в пути находятся грузовики, чтобы доставить первые партии вакцины...Она является ключом к победе над этой пандемией Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии

Напомним, что Германия будет прививать изначально только самые незащищенные слои населения. В список попали пожилые люди в домах престарелых. По словам Шпана, после того, как ЕС одобрит использование вакцин от других производителей, кроме BioNTech и Pfizer, осенью и в Рождество Германию больше не будет сопровождать пандемия коронавируса. Чиновник напомнил, что вакцинация будет носить добровольный характер и предоставляться населению бесплатно.

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