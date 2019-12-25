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Названа причина стрельбы в Берлине
Сегодня, 12:29
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lesjasap

Названа причина стрельбы в Берлине

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Люди были ранены из-за уличной ссоры.

Названа причина стрельбы в Берлине. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители местной полиции. По данным правоохранительных органов, в районе Кройцберг на Штреземанштрассе произошла ссора между неустановленным числом лиц. Злоумышленники начали конфликт рядом со столичным офисом Социал-демократической партии Германии.

Произошла ссора между не установленным пока числом участников. В результате четыре человека, это мужчины, получили огнестрельные ранения, они госпитализированы. Идет следствие, дело передано в отдел расследования убийств

пресс-служба полиции Берлина

Оперативники отметили, что конфликт никак не связан с деятельностью Социал-демократической партии. По данному делу еще нет задержанных. Полиция устанавливает, был ли стрелок один или в преступлении участвовало несколько человек.

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Фото: Pixabay.com

Теги: берлин, германия, кройцберг, стрельба, штреземанштрассе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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