Трое были ранены, еще один человек получил травму ноги.

Bild: четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине. Немецкие журналисты уточнили, что инцидент в столичной районе Кройцберг произошел утром 26 декабря. Издание сослалось на информацию, предоставленную правоохранительными органами.

На данный момент известно, что полиция обыскала близлежащую территорию. Также специалисты совершили облет участка на вертолете. Трое раненых найдены недалеко от штаб-квартиры местной Социал-демократической партии. Еще один пострадавший находился в канале Ландвер. У него диагностирована травма ноги. Предположительно, мужчина сам прыгнул в воду, чтобы спастись от пули. В пожарной службе добавили, что все четверо госпитализированы.

Ведутся поиски преступников. Устанавливаются причины стрельбы.

СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы.

Фото: Pixabay.com