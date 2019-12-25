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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года
Сегодня, 15:28
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matveyvn

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года

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Сейчас выпущено 25 тысяч доз вакцины.

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас выпущено 25 тысяч доз вакцины.

До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины.

цитата из сообщения Роспотребнадзора

Известно, что вакциной привились пять добровольцев, возраст которых превышает 60 лет. В данный момент продолжается набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях. Кандидаты обязательно должны быть старше 18 лет.

Ранее мы писали, что эффективность британской вакцины от коронавируса AstraZeneca составила 70%.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, роспотребнадзор, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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