Вакцину вводили в два этапа.

Эффективность британской вакцины от коронавируса AstraZeneca составила 70%. Это показал промежуточный анализ клинических испытаний препарата, сообщают в пресс-службе компании.

Испытания проводили в Великобритании и Бразилии. Сообщается, что вакцина AZD1222 эффективна для предотвращения COVID-19.

Отмечается, что никому из испытуемых после прививки не понадобилась госпитализация. Ухудшения состояния также не замечалось. Вакцину вводили в два этапа. Первая фаза показала эффективность на уровне 90%, вторая — на уровне 62%. Комбинированный вариант оказался эффективен на 70%.

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Видео: YouTube / University of Oxford