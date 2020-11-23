Эффективность британской вакцины от коронавируса AstraZeneca составила 70%. Это показал промежуточный анализ клинических испытаний препарата, сообщают в пресс-службе компании.
Испытания проводили в Великобритании и Бразилии. Сообщается, что вакцина AZD1222 эффективна для предотвращения COVID-19.
Отмечается, что никому из испытуемых после прививки не понадобилась госпитализация. Ухудшения состояния также не замечалось. Вакцину вводили в два этапа. Первая фаза показала эффективность на уровне 90%, вторая — на уровне 62%. Комбинированный вариант оказался эффективен на 70%.
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Видео: YouTube / University of Oxford
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