Мир столкнулся с главным риском – массовой долгосрочной безработицей с последующим ростом бедности.

Президент России Владимир Путин озвучил главные риски для мира. Он считает, что в этом году человечество столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба. Об этом он заявил на саммите G20.

Путин уверен, что страны-участницы могут это не допустить. Однако, на данный момент во всем мире наступил системный экономический кризис.

Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверно, еще не знал. Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов. - Владимир Путин, президент РФ

Лидерами G20 запущен ряд инициатив по борьбе с экономическими рисками и восстановлению деловой активности. Кроме того, Путин считает, что вакцина против COVID-19 должна быть доступна для всех.

Ранее мы сообщили, что ученый рассказал, как нейтрализовать коронавирус.

Видео: kremlin.ru