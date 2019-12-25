Ученый рассказал, как нейтрализовать коронавирус

Старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Александр Тышковский рассказал, как нейтрализовать коронавирус в зависимости от его мутации. Об этом она написал на страничке в Facebook.
Ученый считает, что коронавирус попадает внутрь клеток главным образом с помощью белка АСЕ2, располагающегося на поверхности. При этом, дополнительные копии такого белка, введенного в кровь человека, позволят нейтрализовать вирус.
Добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца.
- Александр Тышковский, кандидат биологических наук
АСЕ2 расщепляет гормон ангиотензин II. Он провоцирует цитокиновый шторм. При введение дополнительного белка, уровень гормона снижается, что подавляет воспалительный процесс и облегчает течение заболевания.
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Фото: pixabay
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