В Кронштадте вновь открылась вакансия смотрителя маяка "Толбухин"

На прошлого смотрителя маяка напали с ножом неизвестные, которые хотели переночевать внутри.

Для маяка "Толбухина", который располагается недалеко от Кронштадта, ищут нового смотрителя после чрезвычайного происшествия в январе. Работника ударили ножом в живот. Медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

Вакансию разместили на странице "Работа на маяке" в соцсети "ВКонтакте". Кандидаты должны быть здоровыми, иметь среднее техническое образование и хорошо разбираться в электрике. Кроме того, он должен понимать, что придется давать отпор мародерам, которые часто пытаются проникнуть на территорию исторического объекта.

С ноября по май на острове необходимо находиться в автономном режиме, топливо и продовольствие туда завозят бесплатно лишь два-три раза в году.

Ранее мы писали, что в нападении с ножом на смотрителя маяка "Толбухин" заподозрили его жену.

Фото: ВКонтакте / Мы из Кронштадта