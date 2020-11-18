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В нападении с ножом на смотрителя маяка "Толбухин" заподозрили его жену
Сегодня, 9:09
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Alena_Zinovieva

В нападении с ножом на смотрителя маяка "Толбухин" заподозрили его жену

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Накануне между супругами произошла пьяная ссора, в ходе которой женщина могла ранить своего мужа.

Накануне полицейские задержали 41-летнюю жену смотрителя маяка "Толбухин", которого ранили ножом в брюшную полость. Женщину подозревают в совершении этого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, во время распития спиртного между супругами произошла ссора, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им своего мужа. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сам он рассказал, что на него напали неизвестные. По словам мужчины, вечером 18 февраля трое незнакомцев хотели проникнуть на маяк, чтобы там переночевать. Смотритель попытался помешать злоумышленникам и получил несколько ударов ножом в живот.

"Я не видел лиц. На меня напали двое или трое, я не помню", - заявил мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Супругу смотрителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что неизвестные до полусмерти избили мигранта у кафе на Товарищеском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Мы из Кронштадта

Теги: маяк толбухин, нападение с ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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amermolin
Сегодня 10:26

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