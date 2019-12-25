Неизвестные до полусмерти избили мигранта у кафе на Товарищеском проспекте

В пятницу, 19 февраля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 30-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными травмами.
Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, мужчину доставили в приемный покой Александровской больницы неизвестные. После его перевезли в Мариинскую больницу.
Стражи порядка выяснили, что 18 февраля около 23 часов на мигранта напали неизвестные у кафе на Товарищеском проспекте. Они жестоко избили его и скрылись.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, колото-резаное ранение шеи и ягодичной области, закрытый перелом костей носа. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция ведет розыск подозреваемых.
Ранее мы писали, что жителя Мурино жестоко избили во время конфликта в подъезде.
Фото: Piter.TV
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