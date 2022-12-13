На петербургском рынке труда нашли вакансию с зарплатой 5 млн рублей

Также соискателю предлагают релокацию в Дубай.

В Северной столице предлагают вакансию с зарплатой, достигающий 5 млн рублей на руки. Предложение разместило крупное агентство недвижимости. Об этом "Невским новостям" рассказала глава пресс-службы компании HeadHunter Мария Бузунова.

Так, кандидату предстоит работать с русскоязычными клиентами в Дубае. Для этого необходим двухлетний опыт работы, знания рынка недвижимости в ОАЭ и высокие коммуникативные навыки. Будущий сотрудник агентства будет получать зарплату от 300 тыс. до 5 млн рублей. Кроме того, ему предложат релокацию в Дубай.

Офис компании находится в здании с видом на башню "Бурдж-Халифа". Будущий работник будет трудиться в молодом коллективе.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти почти на 60% возросло число вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей.

Фото: Pxhere