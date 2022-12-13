В Ленобласти почти на 60% возросло число вакансий с зарплатой от 150 тыс. рублей

За последние 2 месяца в регионе насчитывается свыше 400 таких вакансий.

За январь и февраль 2023 года в Ленинградской области открылось больше 400 вакансий, соискателям которых предлагается зарплата от 150 тысяч рублей и выше. Показатель возрос на 59% в сравнении с концом 2022 года. Об этом сообщает HH.ru.

Так, 26% от всех вакансий с доходом свыше 155 тыс. рублей предлагают менеджерам по продажам. Далее следуют представители сферы IT (13%), агенты по недвижимости (5%), руководители отделом продаж (4%), водители (4%), инженеры-конструкторы (3%), курьеры (2%), аналитики и разработчики (1%).

Чаще всего высоким уровнем зарплат в 47-ом регионе отличаются сферы "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование", "Розничная торговля", "Перевозки, логистика, склад, ВЭД", "Химическое производство, удобрения", "Тяжелое машиностроение", а также "Автомобильный бизнес".

Ранее мы сообщили о том, что систему убежищ и укрытий в Ленобласти подготовят до конца года.

Фото: Pxhere