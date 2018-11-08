Работа мечты: английская фабрика Cadbury ищет 4 дегустаторов шоколада

Mondelez International помимо бренда Cadbury еще владеет Oreo, Milka и Green & Blacks. Заявки на вакансию принимаются до 8 марта.

Кондитерская компания Cadbury, которая выпускает шоколад Dairy Milk, ищет четырех профессиональных дегустаторов шоколада. Компания готова награждать дегустаторов £11 (примерно 963 рубля) в час. Работать нужно 8 часов в неделю. Об этом сообщает Insider.

Главными требованиями являются: готовность пробовать и оценивать объективно; участвовать в дискуссиях и обменом мнениями; использовать определенный словарный запас при описании вкусовых качеств. Во время собеседования нужно будет показать свое умение различать вкусы, представить свою коммуникабельность, хорошее знание английского.

Mondelez International помимо бренда Cadbury еще владеет Oreo, Milka и Green & Blacks. Заявки на вакансию принимаются до 8 марта.

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