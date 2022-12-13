В промышленной сфере Петербурга наблюдается нехватка кадров

Городским предприятиям не хватает около 20 тыс. работников.

В Северной столице образовался дефицит специалистов в сфере промышленности. По данным "Фонтанки", на городских заводах не хватает примерно 20 тыс. сотрудников.

На данный момент в городской службе занятости предлагается примерно 2,3 тыс. вакансий, связанных с производствами. В качестве кандидатов рассматриваются также выходцы из других регионов и мигранты.

Наиболее печальная ситуация складывается в сферах, связанных с лёгкой промышленностью и машиностроением: там наблюдается нехватка 1 тыс. и 5 тыс. специалистов соответственно. Аналогичная проблема замечена в сфере радиотехники.

Ранее мы сообщили о том, что четверть петербургских бизнесменов намерены выходить на зарубежные рынки.

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