Стали известны вакансии с зарплатой до 700 тыс. рублей за март в Петербурге

Средняя зарплата в городе за месяц составила около 65 тыс. рублей, что на 11 % выше общероссийских показателей.

Жителям Северной столицы назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии за март. Судя по данным пресс-службы hh.ru, в список вошли такие должности, как директор школы, старший научный сотрудник, врач-косметолог, няня и схемотехник.

В сервисе по поиску работы подчеркнули, что работодатели готовы предлагать зарплату, которая в несколько раз превышает среднерыночную, в связи с дефицитом кадров. Средняя зарплата в городе за месяц составила около 65 тыс. рублей, что на 11 % выше общероссийских показателей.

Наиболее прибыльной по итогам марта оказалась вакансия старшего научного сотрудника, которому предложили до 700 тыс. рублей. Кроме того, 650 тыс. рублей в месяц предлагают врачу-косметологу. Вакансии шеф-повара, сервисного инженера по ремонту телевизоров, няни для грудничка, продуктолога и директора школы предлагают соискателям заработок в диапазоне от 200 до 300 тыс. рублей в месяц.

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Фото: Pxhere