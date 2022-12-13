В Петербурге пытаются решить проблему с нехваткой водителей автобусов

В начале весны 2023 года число вакансий для водителей общественного транспорта возросло по сравнению с зимним периодом.

Одной из самых острых проблем транспортной реформы, проведённой в Северной столице в прошлом году, оказался поиск нужного количества водителей для обслуживания всех автобусов. Издание "Вечерка" разбиралось, удалось ли решить проблему к марту 2023-его.

По данным издания, зимой на сервисе по поиску работы HeadHunter в городе было доступно около 2 тыс. водительских вакансий. Сейчас их насчитывается уже более 2,5 тыс. По словам зампредседателя комитета по транспорту Петербурга Олега Матвеева, в трёх транспортных ГУПах города наблюдается недобор около 4 тыс. сотрудников.

Как выяснилось, речь не всегда идёт о водителях категории D, которые требуются в "Пассажиравтотрансе", а не в трамвайно-троллейбусном "Горэлектротрансе" и метрополитене. Кроме того, некоторые вакансии в принципе не касаются водительской профессии.

Речь идёт о вакансиях, начиная от технического и обслуживающего персонала и заканчивая административным. То есть кадровый состав непосредственно рабочих специальностей — водителей, кондукторов, машинистов, инженеров и т.д. — сегодня эффективно обеспечивает бесперебойную работу транспорта. отметили в Комтрансе

Пресс-служба "Пассажиравтотранса" добавила, что с 1 января 2022 года индексация зарплат сотрудников составила 4%, а с апреля вознаграждение водителей было увеличено на 3%. Таким образом, средний уровень зарплаты водителя автобуса составляет от 70 до 110 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV