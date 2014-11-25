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Для жителей Ленобласти открыто более 46 тыс. востребованных вакансий
Сегодня, 10:53
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Для жителей Ленобласти открыто более 46 тыс. востребованных вакансий

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Рабочие места предлагаются в каждом районе 47-ого региона.

Соискателям в Ленинградской области доступно более 46 тыс. различных вакансий на бирже труда. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова. 

Руководитель отметила, что в регионе ищут специалистов разного профиля – инженеров, механиков, начальников участков, строителей, медиков и охранников.

По словам Астратовой, вакансии предлагаются во всех районах Ленобласти. В ряде случаев отмечается нехватка рабочих рук.

мы сообщили о том, что ветеринары Ленобласти собрали более 400 кг корма для собак из приюта.

Фото: Piter.

Теги: вакансии, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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