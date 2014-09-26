Ветеринары Ленобласти собрали более 400 кг корма для собак из приюта

На данный момент в приюте "Островок надежды" обитают 756 четвероногих подопечных.

Сотрудникам государственной ветслужбы 47-ого региона удалось собрать 415 кг корма для собак из приюта "Островок надежды" в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент учреждение содержит 756 собак. Еду для четвероногих собрали с помощью производителей кормов "Биосфера" и PetFood.

Отметим, что на прошлой неделе в приюте было проведено ветеринарно-санитарное обследование. Собак осмотрели врачи, зооволонтеры и кинологи. Также хвостатым организовали бесплатную вакцинацию.

Ранее мы сообщили о том, что численность волков в Ленобласти находится на стабильном уровне.

Фото: Управление ветеринарии Ленобласти