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Ветеринары Ленобласти собрали более 400 кг корма для собак из приюта
Сегодня, 10:15
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Ветеринары Ленобласти собрали более 400 кг корма для собак из приюта

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На данный момент в приюте "Островок надежды" обитают 756 четвероногих подопечных.

Сотрудникам государственной ветслужбы 47-ого региона удалось собрать 415 кг корма для собак из приюта "Островок надежды" в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент учреждение содержит 756 собак. Еду для четвероногих собрали с помощью производителей кормов "Биосфера" и PetFood.

Отметим, что на прошлой неделе в приюте было проведено  ветеринарно-санитарное обследование. Собак осмотрели врачи, зооволонтеры и кинологи. Также хвостатым организовали бесплатную вакцинацию. 

Ранее мы сообщили о том, что численность волков в Ленобласти находится на стабильном уровне.

Фото: Управление ветеринарии Ленобласти

Теги: ленинградская область, приюты для животных
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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