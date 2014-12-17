Численность волков в Ленобласти находится на стабильном уровне

По словам комитета, ежегодно, с конца ноября по февраль местные жители начинают обращаться с сообщениями о выходах волков к населенным пунктам.

Комитет по животному миру Ленинградской области рассказал, что нужно делать, чтобы не привлекать волков к населенным пунктам. Также специалисты призвали местных жителей не браться за ружья, потому что численность волков находится на стабильном уровне.

По словам комитета, ежегодно, с конца ноября по февраль местные жители начинают обращаться с сообщениями о выходах волков к населенным пунктам. Чаще всего поступают обращения с северо-востока Ленобласти (Тихвинский, Лодейнопольский, Подпорожский районы).

Все обращения тщательно проверяются – в 70% случаев за волков принимают собак, оставленных на свободном выгуле на дачах и в деревнях. Чтобы Вы не волновались, сообщаем, что да, волк – типичный представитель фауны региона, такой же как лоси, медведи, лисицы, енотовидные собаки и другие животные. Они все имеют свойство передвигаться, менять локацию, искать источники пищи. Численность хищника в Ленинградской области стабильна. Комитет по животному миру Ленинградской области

В случае необходимости комитет принимает решение о регулировании численности животных. Местных жителей просят не оставлять домашних животных на свободном выгуле, собак в зимний период необходимо содержать в вольерах. Также не стоит оставлять на улице еду.

Если волков кормить, они привыкнут к людям и перестанут их бояться. Прикормленный волк скорее нападет на человека в будущем, так как не будет чувствовать страха. Комитет по животному миру Ленинградской области

Фото: pxhere.com