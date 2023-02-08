Волки вышли на улицы в Ленинградской области

Это уже не первый случай появления диких хищников.

Жители города Луга вновь столкнулись с необычным явлением — по улицам города свободно разгуливают волки. Как сообщает Telegram-канал "Питер Афиша", хищники настолько освоились в городской среде, что уже не боятся людей и транспорта.

Очевидцы запечатлели двух волков, переходящих проезжую часть по необорудованному пешеходному переходу. По предварительной информации, нападений на людей или домашних животных не зафиксировано.

Это уже не первый случай появления диких хищников в населенных пунктах Ленинградской области. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию и не сообщили, каким образом волки попадают в город и какие меры будут приняты для обеспечения безопасности жителей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Гатчина официально стала домом для фестиваля "Дым над водой".

Видео: Telegram-канал "Питер Афиша"